AstraZeneca, anche la Svezia sospende il vaccino

Anche Svezia e Lettonia sospenderanno le somministrazioni del vaccino AstraZeneca in via precauzionale. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dei due Paesi, seguendo la decisione di ieri di Germania, Italia, Francia e Spagna e altri in Europa, in attesa di un nuovo parere dell’Agenzia europea del farmaco.

Gli occhi sono puntati sulla giornata di giovedì e sulla riunione straordinaria dell'Ema. "Ora tutti i governi dei Paesi europei che si sono mossi in maniera unitaria nella giornata di ieri" sospendendo la vaccinazione anti-Covid con AstraZeneca in maniera precauzionale "attendono il giudizio ulteriore" dell'Agenzia europea del farmaco Ema "per la giornata di giovedì su questi nuovi dati emersi in maniera particolare dalla Germania, ma anche in altri Paesi. Rispetto a questo pronunciamento, noi siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione che ci consentano nel minor tempo possibile di ripristinare a ritmo pieno la vaccinazione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo alle domande del direttore del 'Corriere della Sera', Luciano Fontana, durante l'online Talk Sanità organizzato da Rcs Academy, sul tema 'Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia'.

"Ma ribadisco che per noi i vaccini restano la chiave per vincere questa pandemia - è tornato a puntualizzare il ministro - La decisione assunta ieri dai principali Paesi europei è di natura esclusivamente precauzionale. E riguarda solo uno dei vaccini a disposizione".