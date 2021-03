AstraZeneca, domani Figliuolo e Curcio si vaccinano alla Cecchignola

(Adnkronos)

Vaccino anti-covid AstraZeneca per il commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo e il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio che si vaccineranno domani alle 10 alla città militare della Cecchignola a Roma.

Dopo il via libera dato ieri dall'Ema per la ripresa delle somministrazioni nei Paesi Ue dopo lo stop in via cautelativa, Figliuolo e Curcio si sottoporranno all'immunizzazione per incoraggiare tutti i cittadini a fare altrettanto. Lo stesso gesto simbolico è stato compiuto oggi dal premier francese Castex e dal premier britannico Johnson.