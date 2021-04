AstraZeneca e trombosi, Aifa: no segnali rischio per vaccino Pfizer e Moderna

"Per i vaccini a mRna" contro il covid, come quelli di Pfizer/BioNTech e di Moderna, "al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio" di trombosi rare. Dopo le news arrivate dall'Ema e la raccomandazione in Italia sull'uso di AstraZeneca per gli over 60, la Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, nell'allegato alla circolare con cui il ministero della Salute aggiorna le indicazioni per l'uso del vaccino AstraZeneca, fa riferimento anche agli altri farmaci.

Anche per quanto riguarda gli antri vaccini anti-Covid "che utilizzano piattaforme vaccinali virali", per esempio quello di Janssen (Johnson & Johnson), "non è ancora possibile esprimere un giudizio" sul rischio di trombosi rare, si legge ancora.

Quanto ad Astrazeneca, la Commissione puntualizza che "alla luce dei dati attualmente disponibili, non è possibile esprimere raccomandazioni circa l'individuazione di specifici fattori di rischio" che potrebbero predisporre a trombosi rare dopo vaccinazione anti-Covid con il prodotto di AstraZeneca, "e nel contempo non sono identificabili trattamenti preventivi dei suddetti episodi trombotici".