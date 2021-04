AstraZeneca, news in attesa dell'Ema su casi trombosi

In mattinata si era diffusa la voce su un incontro tra ministero e Aifa nel quale si sarebbe parlato anche del 'bugiardino' del vaccino

Si resta in attesa del pronunciamento dell'Ema sulla correlazione tra i rari casi di trombosi e il vaccino AstraZeneca. Con una nota il ministero della Salute ha precisato che "non vi è in programma alcun vertice specifico" con l’Aifa con la quale "il confronto è costante e le interlocuzioni tecniche sulla campagna vaccinale si svolgono con regolare frequenza".



In mattinata si era diffusa la voce su un incontro tra ministero della Salute e tecnici dell'Aifa nel quale si sarebbe parlato anche del 'bugiardino' di AstraZeneca e della possibilità di altre indicazioni per il vaccino anti-covid.