AstraZeneca, Sileri: "Aprirei vaccinazioni a uomini under 60"

Per il vaccino AstraZeneca in Italia "è stata data indicazione di somministrarlo sopra i 60 anni, io aprirei anche alla popolazione sotto i 60 di sesso maschile, fino ad esaurimento progressivo delle scorte". Lo ho affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, su RaiNews24. "A febbraio-marzo, io non avrei messo la restrizione a 60 anni, ma l'avrei messa più bassa - ha aggiunto - se avessimo ampliato la platea a febbraio avremmo limitato i danni fra gli anziani".