Esce di scena ai quarto di finale Lorenzo Sonego nel torneo Atp 250 di San Diego, in California. Il 26enne torinese n.23 al mondo è stato eliminato dal norvegese Casper Ruud, n.10 in Atp e seconda testa di serie del torneo, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4.