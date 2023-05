Attacco sul Cremlino, il drone abbattuto dai sistemi di difesa - Video

E' stato pubblicato sui canali Telegram in Russia un secondo video, più ravvicinato, la cui autenticità non è stata confermata, dell'attacco contro il Cremlino. Il drone in arrivo viene abbattuto in una nuvola di fuoco a pochi metri dalla cupola del Senato del Cremlino. Secondo quanto ha riferito l'ufficio presidenziale russo, "due veicoli aerei senza equipaggio erano puntati contro il Cremlino. A seguito delle azioni tempestive intraprese dai servizi militari e speciali che utilizzano sistemi di guerra radar, i dispositivi sono stati disabilitati".