Autogrill si aggiudica 9 premi alla Airport Food & Beverage Conference & Award 2022

Il Gruppo Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha partecipato anche quest’anno alla Airport Food Beverage (Fab) Conference Awards, l’evento internazionale lanciato nel 2011 da The Moodie Davitt Report per il settore della ristorazione aeroportuale, aggiudicandosi 9 premi e posizionandosi per il secondo anno consecutivo al primo posto per numero di riconoscimenti ricevuti. Il tema di quest'anno è stato “People, Partnership, Progress, Planet”, con un focus speciale sulla sostenibilità nel corso di una maratona di interventi di due giorni che ha riunito i protagonisti del mondo del Food Beverage, tra cui Andrea Cipolloni, ceo Europe-Italy di Autogrill e Walter Seib, ceo di HMSHost International, nell'ambito della sessione del pilastro "Progress" sponsorizzata dal Gruppo.

A concludere l'evento e a fare il loro debutto quest'anno sono stati i Fab Esg Awards, riservati a persone e iniziative che hanno avuto un impatto positivo sull'ambiente, sulla società e sulla corporate governance. Le categorie dei premi ESG comprendono: Best Women Leadership Initiative; Humanity, Leadership Inspiration; Best Practice: Diversity, Equity Inclusion; Champion of Cultural Change; Sustainability Environmental Stewardship; Best Health Wellbeing in the Workplace.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano i FAB Superstars Awards, istituiti per riconoscere le migliaia di “eroi” ed “eroine” in prima linea, il cui impegno quotidiano e la cui resilienza hanno contribuito a mantenere in funzione l'industria del Food Beverage durante il periodo della Comunicato stampa pandemia. Individui e team sono riconosciuti come FAB Superstars in 3 categorie: Star Team, Star Individual e Innovation (Team o Individual).

Il Gruppo Autogrill ha ricevuto 9 prestigiosi riconoscimenti, posizionandosi per il secondo anno consecutivo al primo posto per numero di premi ricevuti e distinguendosi sia per la varietà della provenienza geografica dei team e dei progetti premiati, a conferma della internazionalità del gruppo, sia per gli ottimi risultati ottenuti nella nuova categoria “Fab Esg Awards”, a testimonianza dell’attenzione del Gruppo verso l’ambiente e la sostenibilità.

Questi i premi ricevuti da Autogrill:

Fab Esg Awards Winners

Champion of Cultural Change: Bastiaan van Asten, Senior Vice President Commercial, HMSHost International

Sustainability Environmental Stewardship: Winner: ‘Make It Happen’ Strategy, Autogrill

Best Health Wellbeing in the Workplace: Wellbeing Podcast Series, HMSHost International.

Fab Superstar Awards Winners

Star Team Asia Pacific -Back of House: Cairns Airport Operations Team, HMSHost International

Star Team Europe - Back of House: Eataly Team, Autogrill, Rome Fiumicino Airport

Star Individual Americas- Back of House: Brad Maher, Executive Director of Operations, HMSHost North America, Chicago O’Hare

Star Individual Asia Pacific -Back of House: Nguyen Cong Khoa, Purchasing Officer, HMSHost International, Da Nang International Airport

Star Individual Europe -Back of House: Andy Goss, Food Beverage Manager, HMSHost, UK

Star Innovation Europe -Front of House: Human Resources Italy, Autogrill ‘Work with the Army’