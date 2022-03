Autotrasporto, oggi incontro associazioni categoria-Bellanova

"L’incontro di domani (oggi ndr) sarà fondamentale per intervenire su quegli ambiti in cui è possibile agire, sulle regole dell’autotrasporto. Il Governo deve però decidere da che parte schierarsi in tempi rapidi”. A parlare è il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, alla vigilia dell’incontro, tra la viceministro Teresa Bellanova e le principali associazioni del settore.

“Individuare insieme all’intero settore, autotrasportatori e committenza, le soluzioni più adeguate per affrontare contestualmente all’emergenza le criticità strutturali di filiera”, ha detto dal canto suo la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova.