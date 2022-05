AV-Comparatives pubblica un report sui test prestazionali che mostra l'impatto del software per la sicurezza sulle prestazioni del sistema

Il laboratorio indipendente di test sulla sicurezza certificato ISO pubblica i risultati dell'impatto dei software commerciali di sicurezza sulle prestazioni dei sistemi

INNSBRUCK, Austria, 4 maggio 2022 /PRNewswire/-- AV-Comparatives, laboratorio indipendente di valutazione dei software di sicurezza certificato ISO, ha pubblicato i risultati del test prestazionale di aprile 2022, che valuta l'impatto del software antivirus sulle prestazioni di sistema. I programmi software antivirus vengono eseguiti in background e utilizzano le risorse del sistema; in tal modo AV-Comparatives aiuta gli utenti a valutare la loro protezione antivirus in termini di velocità e prestazioni del sistema. Questo laboratorio di test indipendente s'impegna a informare gli utenti sulla protezione dai crimini informatici con il suo test sistematico delle soluzioni software di sicurezza più popolari presenti sul mercato. L'azienda crea un ambiente reale in cui svolge test accurati utilizzando scenari di utilizzo comuni.

Il test delle prestazioni include prodotti di consumo come "antivirus" e "sistemi di sicurezza Internet", entrambi definiti prodotti di sicurezza. I test condotti da AV-Comparatives per ciascuno dei prodotti includono copia di file, archiviazione/disarchiviazione, installazione di applicazioni, lancio di applicazioni, download di file, navigazione di siti web e la PC Mark 10 Professional Testing Suite.

I prodotti valutati da AV-Comparatives nel test prestazionale includono:

Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender, NortonLifeLock North 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security e VIPRE Advanced Security.

AV-Comparatives ha condotto il suo test primaverile delle prestazioni su una macchina con CPU Intel Core i3, RAM di 4 GB e dischi rigidi SSD. AV-Comparatives considera questa configurazione della macchina "di fascia bassa". I test prestazionali sono stati effettuati su un sistema pulito a 64 Bit Windows 10 21H2 (inglese) e con software di sicurezza installato (con impostazioni predefinite). I test sono stati eseguiti con una connessione Internet attiva per consentire l'impatto reale di servizi/funzionalità cloud. In autunno, una macchina di fascia alta verrà sottoposta allo stesso test.

Dei 17 prodotti di sicurezza valutati, 9 hanno ricevuto il massimo livello, Advanced+: K7, Panda, ESET, g Data, NortonLifeLock, McAfee, Bitdefender, Avast, AVG. 6 prodotti hanno ricevuto il secondo livello più alto, Advanced: Kaspersky, VIPRE, Trend Micro, TotalAV, Avira e Malwarebytes. Microsoft e Total Defense si sono classificate su un livello Standard.

"Ci auguriamo che con questi test possiamo mantenere alta l'attenzione di utenti e fornitori sulla sicurezza dei sistemi e mitigare il panorama delle minacce in continua evoluzione", ha dichiarato Andreas Clementi, fondatore di AV-Comparatives. "Affinché queste soluzioni continuino a crescere ed evolversi, test come questi sono estremamente importanti per fornire accuratezza e responsabilizzare i soggetti coinvolti".

Come tutti i report di test pubblici di AV-Comparatives, i risultati dei test prestazionali di aprile 2022 sono accessibili gratuitamente a questo link: https://www.av-comparatives.org/tests/performance-test-april-2022/

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è una realtà indipendente che offre test sistematici per esaminare l'efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni in tutto il mondo, ha creato un ambiente reale per test davvero accurati.

AV-Comparatives offre risultati dei test AV accessibili a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo di approvazione ufficiale riconosciuto a livello globale per le prestazioni del software.

Contatto per i media: Peter Stelzhammer E-mail: media@av-comparatives.orgTelefono: +43 720115542

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1809735/AV_Comparatives_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1809736/AV_Comparatives_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1732277/AV_Comparatives_Logo.jpg