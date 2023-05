Avellino, bomba d'acqua: morto uomo travolto da sua auto

Un uomo di 45 anni è morto questo pomeriggio a Contrada, in provincia di Avellino, in una giornata caratterizzata dal maltempo. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso. L'uomo, secondo quanto si apprende, era alle prese con la sua auto, parcheggiata in pendenza, mentre sul comune avellinese si abbatteva un forte e improvviso temporale che ha causato allagamenti anche nella zona in cui si trovava il 45enne. Secondo una prima ipotesi, l'uomo sarebbe stato travolto dall'auto a sua volta trascinata dal fiume d'acqua che ha investito la strada. Il corpo senza vita è stato trovato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per far luce su quanto accaduto.