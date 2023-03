Bally lancia capsule con Adrien Brody

Bally, brand di lusso svizzero, lancia una collaborazione con Adrien Brody, attore vincitore degli Academy Award e rinomato artista. L’icona di stile si allontanerà dai set cinematografici per debuttare come stilista e creare una serie di capsule (autonome) per la casa di moda. Brody, noto per le sue performance in diversi film e come abile pittore, è stato cresciuto all’insegna di un profondo interesse per le arti creative. La madre di Adrien, Sylvia Plachy, è una fotografa di fama mondiale, le cui opere sono apprezzate in musei di tutto il mondo e citate in numerosi libri e pubblicazioni.

Le capsule presenteranno capi ready-to-wear, scarpe, borse e altri accessori che Adrien Brody creerà con l’aiuto dello studio creativo di Bally su ispirazione di una vita dedicata ai viaggi, sua grande passione. Brody cercherà di utilizzare la propria sensibilità artistica e il proprio amore per i prodotti di ottima qualità per celebrare e mettere in evidenza la storia e il retaggio di Bally. "Sin dall’inizio del 20esimo secolo - afferma Nicolas Girotto, ceo di Bally, - Bally ha collaborato con i migliori talenti creativi del mondo, dagli illustratori agli architetti, dai musicisti agli artisti. Con queste premesse, sono onorato di annunciare questa speciale collaborazione con Adrien, che ha uno stile e una visione creativa unici. Ho sempre ammirato il suo lavoro sullo schermo e in studio, e sono entusiasta di vedere la sua interpretazione del patrimonio artistico di Bally attraverso il suo sguardo unico, multiculturale e sofisticato".

Aggiunge Adrien Brody: “Da artista, sono molto entusiasta di esplorare una nuova forma di espressione creativa. È un onore per me lavorare con Bally. Questa eccezionale collaborazione mi dà la possibilità di incanalare in modo nuovo la mia energia creativa. Il mio lavoro mi ha portato a viaggiare molto e a calarmi in ruoli diversi e in luoghi insoliti. Per me, i viaggi e l’esplorazione rappresentano un tema costante e una fonte di grande ispirazione: il tema del viaggio costituirà dunque il filo conduttore della narrazione, una serie di capsule che si pongono come obiettivo quello di catturare e infondere la bellezza di viaggiare". Le collezioni capsule saranno disponibili entro la fine dell’anno su Bally.com e in negozi selezionati nonché presso rivenditori multimarchio in tutto il mondo.