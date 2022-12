Banche, Bcc Roma al fianco dei dipendenti, stanziati 600 per ciascun lavoratore

Il provvedimento è composto da un buono carburante di 200 euro e da buoni spesa per un totale di 400 euro, utilizzabili a loro volta per acquisto di carburante, beni di prima necessità, o altri beni.

Una risposta concreta al caro vita, per sostenere tutti i dipendenti nel far fronte agli aumenti dei beni di prima necessità, a partire dalle bollette e dal costo dei carburanti. È questa la decisione approvata dal consiglio di amministrazione della Bcc di Roma, che ha stanziato 600 euro per ciascun dipendente. Il provvedimento è composto da un buono carburante di 200 euro e da buoni spesa per un totale di 400 euro, utilizzabili a loro volta per acquisto di carburante, beni di prima necessità, o altri beni. Il totale stanziato dalla Banca è di circa 900.000 euro.

“Da sempre la nostra banca è al fianco di famiglie e imprese, cercando di anticipare le conseguenze legate al caro vita e proponendo strumenti adeguati a farne fronte" ha sottolineato il presidente di Bcc di Roma Maurizio Longhi, “Da questa azione” non possono essere escluse le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori, che anche durante il periodo della pandemia hanno continuato, pur in condizioni di difficoltà, ad impegnarsi per offrire a soci e clienti un servizio di primaria qualità. A loro dobbiamo gli ottimi risultati raggiunti dalla banca” ha aggiunto.

A questo provvedimento di 600 euro, che saranno erogati entro il 31 dicembre, si aggiungono anche altre agevolazioni legate alle condizioni che vengono applicate al personale dipendente.