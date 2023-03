Banche, Darvas (Bruegel): "No contagi da Svb, non servirà whatever it takes"

"Non credo che né la Fed né dalla Bce sospendano o rallentino percorso di rialzo tassi in quanto sono turbolenze molto piccole e l’inflazione è ancora molto alta", spiega il senior fellow del think tank economico

Nessun rischio contagio dal crac della Silicon Valley bank: non serviranno misure ‘whatever it takes’ sulla falsariga del piano di maxi stimoli lanciato nel 2012 dall’allora presidente della Bce Mario Draghi. A sottolinearlo è l’analista Zsolt Darvas, senior fellow del think tank economico Bruegel di Bruxelles, sul caso del fallimento della banca delle start up e venture capital del distretto tech Usa.

"Non vedo nessun rischio di crisi finanziaria nell'economia americana, né in quella della zona euro perché ci troviamo davanti a banche non grandi e per lo più di tipo regionale", spiega in un’intervista all’Adnkronos.

Inoltre,aggiunge, "dopo il fallimento di Lehman Brothers la regolamentazione finanziaria è diventata molto più severa" per evitare nuove crisi nel sistema. "I mercati - osserva ancora Darvas - rispondono sempre in modo nervoso alle perturbazioni ma non vedo affatto rischi come quelli che portarono al ‘whatever it takes’ di Draghi", perché "in quell’occasione c’era un rischio sistemico che metteva sotto pressione i titoli di Stato di paesi ad alto debito come l’Italia e la Spagna", oggi invece "siamo davanti al collasso di banche piccole e regionali” senza ripercussioni sui bond.

L’analista non prevede neanche uno stop o un rallentamento nella stretta monetaria da parte della Federal Reserve o dell’Eurotower, reclamato da varie frange della politica e dell’opinione pubblica. “Non credo che né la Fed, né dalla Bce sospendano o rallentino il percorso di rialzo dei tassi di interesse - conclude - in quanto sono turbolenze molto piccole e l’inflazione è ancora molto alta".