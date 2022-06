Nba, LeBron James vuole una squadra a Las Vegas

La superstar LeBron James in futuro vuole diventare proprietario di una squadra Nba a Las Vegas. La lega, secondo i rumors, potrebbe allargarsi dalle attuali 30 squafre fino a 32, con l'inserimento di Seattle e Las Vegas. E il quattro volte Mvp James punta a recitare un ruolo nella franchigia che potrebbe nascere in Nevada. "Voglio possedere una squadra", ha detto a The Shop in un episodio che andrà in onda venerdì. "Voglio comprare una squadra, di sicuro. Voglio una squadra a Las Vegas". James seguirebbe le orme di altre superstar Nba che sono passate dal campo al ruolo manageriale: primo tra tutti Michael Jordan, ora al vertice dei Charlotte Hornets.