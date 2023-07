"Il codice dei contratti pubblici codifica in un testo normativo il tema della digitalizzazione, all'insegna della semplificazione, della trasparenza e di una serie di innovazioni che possono portare mel rapporto imprese- pubblica amministrazione una velocizzazione e una semplificazione. Così rancesco Paolo Bello Responsabile Reparto Diritto Amministrativo Deloitte Legal, durante il primo appuntamento dell’evento Forum Legal Next, che ha preso il via a Milano.