Giorgia Venturini: "Non abbandoniamo donne nel periodo perinatale"

Ieri si è tenuta presso l’hotel The St. Regis, di Via Vittorio Emanuele Orlando a Roma la serata di gala e di beneficenza della fondazione 'Sole' della showgirl e volto Mediaset Giorgia Venturini per raccogliere fondi a sostegno delle donne nel periodo perinatale. “Un periodo – ha spiegato Giorgia Venturini – in cui le donne sono particolarmente fragili e indifese per gli importanti cambiamenti che devono affrontare, sia dal punto di vista fisico che psicologico, e per tale motivo costituisce allo stesso tempo un momento di gioia e di attesa, in una fase della vita ad alta vulnerabilità”.

Presenti all’evento tantissimi vip tra questi: Pierluigi Pardo, Gimmy Ghione, Giorgia Rossi, Pamela Prati, Anna Pettinelli, Manila Nazzaro, Clizia Incorvaia, Matilde Brandi, Cesara Bonamici, Serena Autieri, Simona Brachetti, Angela Melillo, Sara Altobello, Laura Cremaschi, Claudia Galanti, Sabrina Ghio, Manila Nazzaro, Pietro Valsecchi, Marina La Rosa, Michela Quattrociocche e il capo informazione Mediaset, Mauro Crippa. Ma anche tanti ospiti politici: Antonio De Poli, Antonio Saccone, Claudio Lotito, presidente della SS Lazio, Francesco Bonifazi, Luciano Nobili, Maria Elena Boschi, Fabrizio Ghera, Alessandro Onorato, Tullio Ferrante, Andrea Ruggeri, l’ex portavoce Rocco Casalino. Presente anche l’Ad e presidente di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, che ha patrocinato l’evento. Molti gli oggetti messi all’asta per raccogliere fondi: le magliette autografate dei giocatori Luis Alberto e Tammy Abraham, un pallone di Serie A con gli autografi dei calciatori della Lazio, una borsa di Alessia Marcuzzi, e tante altre opere artistiche donate dagli ospiti presenti.

“Tutte le donne hanno bisogno di condivisione e di sostegno durante tutto il periodo perinatale, per questo non vanno lasciate sole – ha detto durante la serata Giorgia Venturini che, lo scorso agosto, è diventata mamma della piccola Sole Tea. Fondamentale è quindi l’importanza di fornire loro cure, informazioni, sostegno sociale ed emotivo, affinché nessuna mamma si senta più abbandonata”.