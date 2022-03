Benessere animale, Cib presenta la nuova azione di Farming for Future

Il Cib - Consorzio Italiano Biogas ha presentato oggi a Fieragricola, la Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona, la nuova azione del progetto 'Farming for Future - 10 azioni per coltivare il futuro' dedicata alla Qualità e al Benessere Animale. Tecniche agricole e zootecniche di eccellenza possono, infatti, migliorare la qualità e il benessere degli allevamenti e al contempo non solo ridurre inutili sofferenze ma rendere gli animali più sani. “Migliorare la qualità e il benessere degli animali in sinergia con il ricorso a tecnologie e innovazioni di agricoltura 4.0 e zootecnia 4.0 può contribuire alla lotta al cambiamento climatico diminuendo l’intensità delle emissioni dei sistemi di allevamento senza necessariamente ridurre le produzioni, ma adottando sistemi di produzione che consentono di produrre di più in modo più efficiente”, dichiara Guido Bezzi, Area Agronomia del Cib.

Numerosi sono i fattori che possono influire sul benessere degli animali, tra cui un’adeguata alimentazione che garantisca piena salute e vigore nonché condizioni di vita e trattamenti che evitino sofferenze. Inoltre, per ridurre il dolore e il disagio è necessario procedere con l’esecuzione di controlli periodici e la previsione di un’assistenza adeguata agli animali feriti e/o malati. A questi aspetti si aggiunge la presenza di ambienti adeguati e illuminati, puliti e disinfettati che siano sufficientemente ampi da garantire il riparo e il riposo dell’animale oltre a mantenere la ventilazione entro limiti non dannosi per gli animali.

Le dieci azioni di Farming for Future: energie rinnovabili in agricoltura; azienda agricola 4.0; gestione degli effluenti da allevamento; fertilizzazione organica; lavorazioni agricole innovative; qualità e benessere animale; incremento fertilità dei suoli; agroforestazione; produzione e uso di biomateriali; biogas e altri gas rinnovabili.