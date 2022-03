Beni culturali e luoghi della cultura: una panoramica su un patrimonio unico al mondo

Con l'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia, in vigore dal 1 aprile 2022, anche i beni culturali e i luoghi della cultura tornano a poter essere visitati e ammirati con maggiore libertà. Per visitare musei, mostre, archivi, biblioteche, siti archeologici e complessi monumentali non sarà più necessario esibire il green pass. Rimane invece l'obbligo di indossare la mascherina per le strutture al chiuso. Un passo comunque importante verso un ritorno alla normalità che permetterà a tutti di riscoprire le meraviglie del patrimonio culturale italiano. Adnkronos ed Expleo tracciano una panoramica sullo stato attuale dei beni culturali e dei luoghi della cultura del nostro Paese sotto l'aspetto economico e di offerta complessiva, a partire dai dati forniti da diverse fonti: Ministero della Cultura, Eurostat, Istat e Unesco – World Heritage Convention, la Convenzione del Patrimonio Mondiale, uno strumento globale che promuove la cooperazione tra gli Stati per tutelare il patrimonio culturale. Prima di entrare nel dettaglio dei dati statistici, riportiamo alcune definizioni fondamentali. Per beni culturali si intende il complesso di opere d'arte e in particolare, secondo il Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), tutti quei beni culturali importanti per l'architettura, la letteratura, l'arte, la scienza, la demologia, l'etnologia, l'antropologia. Sono considerati luoghi della cultura tutti gli Istituti e luoghi che rientrano nelle seguenti categorie: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali. Di seguito alcune delle tendenze emerse dall'analisi dei dati sui beni culturali:- Il Colosseo è il luogo della cultura più visitato in Italia- Lo Stato investe davvero poco nella cultura- Gli italiani spendono poco per la cultura- Con la pandemia il settore culturale si è avvicinato alla tecnologia