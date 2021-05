Berlinguer agli allevatori: "Equivoco su mie parole, mi scuso"

La precisazione: "Mie frasi in puntata su allevamenti intensivi riguardavano gli operatori illegali, non gli imprenditori"

Bianca Berlinguer e il tema degli allevamenti intensivi toccato a Cartabianca, arriva la precisazione della conduttrice sulle frasi pronunciate in trasmissione.

"In merito alle parole da me pronunciate ieri nel corso di Cartabianca durante una discussione sul tema degli allevamenti intensivi - si legge in una dichiarazione di Berlinguer-, ci tengo a precisare che non intendevo certo attribuire la responsabilità del ricorso ad ormoni agli allevatori italiani di polli bensì a quegli operatori illegali che riescono a infiltrare il mercato aggirando regole e controlli e portando i loro prodotti fin sulle nostre tavole. Mi scuso se si è potuto ingenerare un equivoco che offende tutti gli imprenditori di questo importantissimo settore. Cartabianca tornerà presto a occuparsi di questo delicato argomento dando voce agli allevatori e alle associazioni a tutela dei consumatori".