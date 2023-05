Berlusconi, dimissioni attese in tarda mattinata

Silvio Berlusconi dovrebbe essere dimesso dall’ospedale nella tarda mattinata di oggi. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia, ricoverato da 45 giorni al San Raffaele di Milano per una polmonite legata a una leucemia mielomonocitica cronica, sarebbe finalmente pronto per tornare a casa. Nel frattempo, davanti ai cancelli del nosocomio, in via Olgettina, oltre a numerosi giornalisti, si stanno radunando dei curiosi, desiderosi di assistere all’uscita del Cav.