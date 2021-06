Berlusconi 'ritorna' sui social: "Sul fisco unici credibili"

Dopo il ricovero per gli effetti del long Covid Silvio Berlusconi rompe il silenzio anche sui social. Il 'ritorno', oggi, con un tweet per rivendicare la battaglia sul fisco di Forza Italia. ''Noi -scrive il Cav- siamo gli unici davvero credibili su questo tema. Nessuno dei nostri governi ha mai messo le mani in tasca agli italiani e solo con il nostro governo negli ultimi decenni la pressione fiscale complessiva è scesa sotto il 40%".

Ieri il leader azzurro ha concesso la sua prima intervista (al 'Giornale') , oggi è tornato sul web (Twitter) per far sentire la sua voce dopo circa due mesi di assenza tra ricoveri ospedalieri e dimissioni causa gli strascichi del Coronavirus.