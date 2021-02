Berlusconi: "Un centro con Renzi-Calenda-Toti? Non servono nuovi contenitori"

(Adnkronos)

Un grande partito centrista insieme a Fi ma anche Renzi o Toti e Calenda? ''Non servono nuovi contenitori'. Taglia corto Silvio Berlusconi, ospite di 'Porta a Porta', e precisa: ''Io ricordo che Fi è il partito che da più di 25 anni rappresenta i valori fondamentali dell'Occidente, dalla libertà all'europeismo, e siamo sempre stati coerenti". ''Noi di Fi abbiamo l'ambizione di tornare forti anche nei numeri come lo siamo sempre stati e credo che questo accadrà sicuramente'', assicura l'ex premier nel giorno del discorso del premier Mario Draghi al Senato per il voto di fiducia.

Quanto alla svolta europeista della Lega, è frutto di convinzioni o di un legittimo calcolo politico? ''No, credo che sia una maturazione doverosa da parte della Lega'', afferma il Cavaliere aggiungendo: ''Non so se definirla una svolta ma è certamente un atto di saggezza che anche l'Europa apprezzerà''.

Berlusconi interviene anche sui vaccini anti-covid: "'Secondo me si dovrebbe consentire alle Regioni di approvvigionarsi di nuovi vaccini come meglio credano, ma soprattutto le Regioni devono mettersi a disposizione totale per le vaccinazioni". "Ed è necessario fare assolutamente presto" nella somministrazione. "Noi siamo l'unico partito ad aver offerto piano vaccinale concreto e particolareggiato. Si deve assolutamente aumentare il numero delle somministrazioni vaccinali, perché si deve mettere popolazione in sicurezza entro il mese di ottobre'', ha dettopoi.