Bezos porta nello spazio due generazioni di 'astronauti-turisti'

E' con un tweet che la Blue Origin di Jeff Bezos conferma che i suoi 'astronauti' e 'turisti' spaziali' hanno "completato il training e sono pronti per il lancio". A bordo della New Shepard partono con Jeff Bezos - alle 15 ora italiana dal deserto texano - il giovanissimo 18enne olandese Oliver Daemen, la statunitense 82enne Wally Funk, ed il fratello del fondatore del colosso dell'ecommerce Amazon, Mark Bezos. Un volo suborbitale che il miliardario americano ha voluto organizzare proprio nel 52esimo anniversario del primo approdo dell'uomo sulla Luna, il 20 luglio del 1969. La visione di partire nel giorno dell'Apollo 11 ha fatto tenere ben saldo il momento del lancio a Jeff Bezos, nonostante 'la corsa' al sorpasso, nove giorni fa, di Richard Branson che con la sua Virgin Galactic ha voluto mettere una personale bandierina nella timeline del nuovo turismo nello spazio.

Il volo di Jeff Bezos é scandito da due generazioni di astronauti-turisti. Il 18 enne Oliver Daemen che ha preso il posto di un misterioso 'turista spaziale' che ha pagato un biglietto di ben 28 milioni di dollari acquistato all'asta. Ma la 'regina' del lancio è lei, la statunitense 82enne Wally Funk, ospite d'onore di Bezos e pioniera dell'aeronautica statunitense. Wally può davvero vantare il titolo di 'astronauta' ed anche la più anziana della storia dello spazio perché strapperà il record detenuto dall'astronauta professionista John Glenn che era ritornato in orbita ad 'appena' 77 anni.

Wally Funk troneggia nella foto postata da Blue Origin su Twitter con un sorriso smagliante e ne ha ottimi motivi visto che aveva appena 22 anni quando, da aviatrice civile, negli anni '60 aveva fatto domanda per entrare nel corpo astronauti della Nasa ma, a causa di un gender gap all'epoca ancora in voga, non poté partecipare nemmeno alle selezioni. Dunque per la 'dama delle stelle' di Jeff Bezos é un count down carico di memorie. Wally é stata anche la prima donna a ricoprire la posizione di ispettore della General Aviation Administration e prima donna a fare parte del National Transportation Safety Board.