Biden, caduta durante cerimonia Air Force - Video

Il presidente americano Joe Biden è caduto oggi in Colorado dopo aver consegnato l'ultimo diploma di laurea ai cadetti dell'Air Force nel corso di una cerimonia a Colorado Springs. Il presidente sembrerebbe essere scivolato e quindi caduto sulle ginocchia, secondo i giornalisti presenti. Aiutato a rialzarsi da alcuni ufficiali dell'aeronautica, è rimasto in piedi ad assistere alla fine della cerimonia.





Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794