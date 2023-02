Biden inciampa e cade su scaletta Air Force One - Video

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è inciampato e caduto in avanti mentre saliva la scaletta dell'Air Force One che da Varsavia lo sta riportando negli Usa. Lo ha riferito il pool della Casa Bianca, precisando che Biden si è comunque ripreso rapidamente, si è rialzato e ha continuato verso la porta, facendo un rapido cenno prima di entrare.





Biden falling up the stairs of air force one again, this time in Poland.#President #joebiden #biden #fall #stairs #airforceone #plane #Poland #USA



