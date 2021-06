Blocco licenziamenti, Durigon: "Sì a sblocco, aiuti solo a settori in crisi"

Sì allo sblocco dei licenziamenti dal primo luglio in tutti i settori che possono ripartire e riorganizzarsi. Ma da parte della Lega, assicura il sottosegretario al ministero dell'Economia Claudio Durigon, c'è anche l'apertura verso una protezione ulteriore dei posti di lavoro nei comparti particolarmente provati dalla crisi, a cominciare dal tessile. In una intervista a la Repubblica, interpellato sull'accusa del Pd di aver cambiato troppe volte idea sul blocco dei licenziamenti, spiega di non ritenere "che la nostra posizione abbia potuto creare alcun tipo di difficoltà. Io credo - afferma Durigon - che sia doveroso difendere tutti i lavoratori, ma bisogna anche difendere le imprese se vogliamo che l'economia e il lavoro ripartano davvero".

"E quindi, oggettivamente se facciamo una norma specifica per i settori in crisi forte, come diceva Giancarlo Giorgetti ieri e come diceva una settimana fa Salvini noi, analizzando i dati, crediamo che si possa gestire questa partita in maniera diversa rispetto a una proroga totale del blocco, e che lo sblocco in alcuni settori possa già avvenire per permettere alle aziende di riorganizzarsi e di assumere" spiega.

Quali sono i settori che richiedono maggiore protezione? "Se guardiamo alla cassa integrazione ordinaria, che scade a giugno, ci sono circa 140 mila lavoratori della moda e del tessile tra i 480 mila totali. Questo è un settore che, dati i numeri della Cig andrebbe protetto, sul resto abbiamo cifre che ci permettono di reggere. Sblocchiamo i licenziamenti, e facciamo una norma specifica per i settori in crisi forte, con quote di Cig del 30, del 40% . Tolti i lavoratori del tessile e poche altre categorie, io non credo che lo sblocco avrà un impatto così drammatico. Non è che se si toglie il divieto tutti licenzieranno" afferma.