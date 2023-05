BMW e MINI presentano i programmi sportivi italiani 2023

BMW Group Italia presenta i suoi programmi sportivi per la stagione 2023 nella nuova House of BMW in Via Monte Napoleone 12.

A presentare la stagione 2023 dei Campionati Monomarca BMW M2 CS Racing Cup Italy, MINI Challenge e del Team BMW Italia Ceccato Racing erano presenti Carlo Botto Poala, Direttore Marketing BMW Italia, Andrea Ferrari, Marketing Manager MINI, Stefano Gabellini, titolare Promodrive e supporto tecnico e organizzati e Roberto Ravaglia, testimonial del BMW M2 Racing Cup Italy e Team Manager del BMW Italia Ceccato Racing Team, squadra impegnata nel campionato italiano Gran Turismo.

Nel corso della stagione 2023, BMW Group Italia nelle sue attività sportive coinvolgerà i brand MINI e BMW al fine di offrire differenti livelli di vetture per competere nei vari campionati e accogliere così sia giovani piloti neofiti sia gentlemen drivers.

Per quanto concerne l’accoglienza dei piloti e Team a partire dalla stagione di quest’anno sarà realizzata sotto un’unica hospitality per condividere i valori che accomunano il mondo delle competizioni BMW e MINI.

BMW M2 CS Racing Cup Italy 2023

La vettura impegnata in questo monomarca è la BMW M2 CS, sportiva prodotta in tiratura limitata, spinta da un motore turbo benzina da 450 cavalli per 550 Nm di coppia massima. L’auto da corsa è dotata dello stesso motore della M2 CS stradale, il cambio a doppia frizione a 7 velocità beneficia di una mappatura specifica con software motorsport.

MINI Challenge 2023Scenderanno in pista le MINI

Scenderanno in pista le MINI John Cooper Works 3 suddivise in due categorie: