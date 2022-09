Bollette luce e gas, Salvini: "Decreto da 30 miliardi o governeremo su macerie" - Video

"Noi vinceremo le elezioni, ma io voglio governare un paese in piedi, con le fabbriche aperte e la gente che lavora. Non voglio governare un paese in ginocchio"

"Bisogna aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette della luce e del gas. Non tra 2 mesi, adesso. Serve subito un decreto da almeno 30 miliardi per bloccare gli aumenti delle bollette della luce e del gas: si può fare ed è urgente farlo". Matteo Salvini, leader della Lega, a Bologna si esprime così in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

"Rischiamo una strage di aziende e di posti di lavoro. prevenire è meglio che curare., è meglio mettere ora sul tavolo 30 miliardi. A gennaio bisognerà metterne il triplo. Noi vinceremo le elezioni, ma io voglio governare un paese in piedi, con le fabbriche aperte e la gente che lavora. Non voglio governare un paese in ginocchio, distribuendo bonus e redditi di cittadinanza a chi ha perso il lavoro". Quindi, l'appello agli altri leader: "Occupiamoci di Italia, sediamoci attorno al tavolo e firmiamo un decreto da 30 miliardi".