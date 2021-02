Bologna zona arancione scuro, assessore: "Stiamo valutando"

(Adnkronos)

Bologna verso la zona arancione scuro? La Regione Emilia Romagna sta "valutando", anche per la Città Metropolitana, misure più restrittive come quelle in atto da oggi in 14 comuni entrati in zona 'arancione scuro'. Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a margine di una videoconferenza. "Dobbiamo capire - ha detto - se servono, come abbiamo fatto nel circondario imolese, ulteriori misure di contenimento". Misure che "stiamo valutando per la città metropolitana di Bologna nel suo complesso", ha concluso.