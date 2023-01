I contribuenti potranno richiedere il bonus acqua potabile anche nel 2023. Si tratta di un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 5.000 euro per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali. Cosa c'è da sapere.