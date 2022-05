BPER Banca sostiene ARTEFIERA ed è partner Visite Guidate e Book Talk

Bologna, 12 maggio 2022. BPER Banca sostiene la 45esima edizione di ARTEFIERA, uno degli eventi fieristici nazionali più attesi, che accoglierà i visitatori presso gli spazi di Bologna Fiere dal 13 al 15 maggio.

Anche in occasione di ARTEFIERA BPER si conferma #labancachesaleggere scegliendo di essere partner della sezione “Book Talk” che si concentra in particolare sui libri d’arte, dai saggi teorici ai libri d’artista passando per cataloghi e monografie. Alcuni fra i titoli recenti più interessanti saranno i protagonisti di un ricco programma di presentazioni che vedrà coinvolti critici, studiosi, artisti.

La partnership di Bper si estende inoltre alle visite guidate, strumento indispensabile per far apprezzare appieno il significato delle opere ed avvicinare anche i meno esperti alla comprensione dell’arte.

“BPER Banca dimostra ancora una volta la sua attenzione alle manifestazioni culturali più rappresentative ed autorevoli – afferma Eugenio Tangerini, Responsabile External Relations -. Con il sostegno ad ARTEFIERA, contribuiamo a valorizzare non solo la città di Bologna, che ospita l’evento, ma anche il patrimonio culturale ed economico di tutto il Paese. Siamo convinti che i tre giorni di Fiera attireranno numerosi operatori del settore e appassionati. La sezione di cui siamo partner, inoltre, è ricca di appuntamenti da non perdere”.

BPER Banca opera attivamente in ambito culturale e sociale in tutti i territori che rappresenta, con un focus particolare rivolto alla lettura. L’Istituto supporta e sponsorizza concorsi, Premi letterari (è partner dello Strega) iniziative editoriali e formative ed eventi (ogni anno ospita la rassegna “Incontri con l’autore al BPER Banca Forum Monzani di Modena).

L’elenco completo degli eventi di “Book Talk” è consultabile al seguente link:

https://www.artefiera.it/progetti-speciali/progetti-in-fiera/book-talk/11757.html



