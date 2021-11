Bper e Arca Vita International lanciano polizza 'Arca Vita International Take Care'

Dalla sinergia tra Bper Banca e Arca Vita International nasce “Arca Vita International Take Care”, una nuova soluzione assicurativa Unit Linked che, all’opportunità di un investimento finanziario, unisce la possibilità di potersi prendere cura in serenità dei progetti dei propri cari, premiando il raggiungimento di importanti traguardi di vita. Questo prodotto, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, è un innovativo prodotto unit linked che consente di nominare un secondo assicurato a cui destinare una parte dell’investimento per la realizzazione di un progetto. “Arca Vita International Take Care”, grazie all’opzione Project Care, consente di nominare un secondo assicurato a cui destinare una percentuale del capitale investito (da un minimo del 30% a un massimo dell’80%) per la realizzazione di un progetto di vita, come ad esempio la laurea o l’acquisto di una prima casa, la nascita di un figlio, il matrimonio, o l’avvio di una nuova attività economica. E’ necessario indicare anche un limite d’età, oltre al progetto scelto, in modo che, qualora il progetto non si realizzasse, il secondo assicurato beneficerà comunque della parte del capitale a lui destinato.

“Arca Vita International Take Care” rende quindi possibile pensare al risparmio in modo diverso, positivo e valoriale e finalizzato. Gli ingredienti per creare il proprio investimento con “Arca Vita International Take Care” sono semplici e performanti e prevedono la duplice possibilità di scegliere liberamente tra fondi esterni dei migliori Asset Manager del mercato o affidarsi a portafogli di fondi, consigliati e gestiti automaticamente dalla Compagnia, focalizzati in modo specifico su criteri e obiettivi Esg, con l’opportunità di investire consapevolmente in strumenti con impatti positivi su ambiente, tematiche sociali e di governance, per creare valore etico con uno sguardo sempre attento alla sostenibilità.

A questo si aggiunge inoltre un portafoglio di investimento che si propone di offrire opportunità di rendimento basate sui megatrend, ovvero anticipando cambiamenti strutturali dell'economia globale e nella società per poter quindi trarre vantaggio da nuovi modelli di business. Completa l’offerta la presenza di importanti coperture assicurative, comprese in polizza, pensate proprio per accompagnare il progetto dei Clienti alla naturale conclusione anche nei momenti più difficili, tutelando i beneficiari in caso di premorienza. Non da ultimo, “Arca Vita International Take Care” mantiene tutti vantaggi propri delle polizze vita: un ottimo strumento per la pianificazione successoria e per il passaggio generazionale.