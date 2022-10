Brescia, si barrica in casa con figlio: trattative in corso

Sta bene il bimbo di quattro anni che ieri è stato sequestrato dal padre nel corso di un incontro protetto con un assistente sociale. L'uomo, si è poi barricato in casa con il figlio nella sua abitazione a Roncadelle, in provincia di Brescia. I carabinieri, che da ieri sera hanno in corso le trattative con l'uomo, durante la notte sono riusciti a parlare al telefono con il piccolo. L'uomo, che ieri ha aggredito un assistente sociale, sembrerebbe essere armato, ma non si esclude che possa avere con sé una pistola giocattolo. L'area attorno all'abitazione è stata isolata.

