Uccisa a coltellate dal marito con il quale non viveva più insieme da fine agosto. E' successo nel bresciano, ad Agnosine in Valsabbia. Dalle prime ricostruzioni l''uomo è andato a casa della donna e l'ha accoltellata nella zona dei garage per poi andare a costituirsi dai carabinieri.

Il fatto è accaduto alle 7.50. Entrambi operai e incensurati, erano in fase di separazione. La morte è avvenuta poco dopo a causa delle numerose coltellate ricevute.