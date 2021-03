Briatore: ''Da Solinas decisione corretta per tutelare Sardegna 'bianca'''

Roma, 18 mar. (Adnkronos)

"Dato che la Sardegna è l'unica Regione in zona bianca per queste vacanze di Pasqua non posso dare torto a Solinas. Parliamo della seconda casa, in fondo parliamo di una settimana, dieci giorni al massimo. La sua decisione mi sembra corretta''. E' quanto dice all'Adnkronos Flavio Briatore sulla linea dura adottata dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas che ha firmato un'ordinanza che da oggi vieta l'ingresso nell'isola ai non residenti. Alla luce della polemica sul vaccino Astrazeneca, il patron del 'Billionaire' sottolinea: "Arrivati a questo punto credo che tutti, politici e funzionari, dovrebbero essere concentrati solo sulla questione vaccini, è l'unico modo di uscirne. Il segnale dovrebbero darlo Draghi e Speranza facendosi vaccinare con Astrazeneca per levare la paura alla gente''.

Quanto al super commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliulo Briatore aggiunge: ''Finalmente c'è una persona pratica, ha detto una cosa molto giusta: i vaccini non si buttano via, chi passa gli fai il vaccino. Siamo in guerra e in guerra i soldati non buttano via le pallottole. Anche i giornalisti hanno le loro colpe -prosegue- perché questa storia di Astrazeneca sparata sulle prime pagine dei giornali spaventa la gente non solo a farsi questo vaccino ma anche gli altri. Così spaventiamo la gente e la facciamo vivere nel terrore''. Briatore comunque non ha dubbi sull'indispensabilità dei vaccini e assicura: ''Io ho ancora gli anticorpi perché ho avuto il Covid ma appena scenderanno mi vaccino anche con Astrazeneca!''.

(di Alisa Toaff)