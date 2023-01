Un bambino di 1 anno e mezzo è morto soffocato questo pomeriggio nella sua abitazione a Fasano, in provincia di Brindisi, dopo aver ingerito un piccolo oggetto di plastica. Inutili i tentativi del padre di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Fasano e una ambulanza del 118 ma per il piccolo non c'era più nulla da fare.