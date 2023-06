Bucci: "Da Genova, Torino e Milano può nascere marco-regione che guida Europa"

Il primo cittadino di Genova è stato insignito del premio ‘Ambasciatori Grande Milano nel mondo’ per aver contributo nella ricostruzione dell’infrastruttura del ponte Morandi e per il suo profondo legame con Milano

“Quello che ho ricevuto è un riconoscimento di cui sono molto orgoglioso e contento. Essere ambasciatori vuol dire portare il messaggio al di fuori dai confini. Ed essere ambasciatore della Grande Milano vuol dire pensare ad una grande macroregione che includa Genova, Torino e Milano, città con delle distanze che nel mondo di oggi sono assolutamente accettabili, e renderla realtà. Possiamo fare una cosa veramente importante, si parla infatti del futuro nostro e dei nostri figli”. Queste le parole di Marco Bucci, sindaco di Genova, a margine dell’evento ‘Grandi sindaci: creare città sostenibili’, organizzato da Centro studi Grande Milano e di cui Bper Banca è sponsor. Il primo cittadino di Genova è stato insignito del premio ‘Ambasciatori Grande Milano nel mondo’ per aver contributo nella ricostruzione dell’infrastruttura del ponte Morandi e per il suo profondo legame con Milano.

“Già oggi ci sono moltissimi rapporti commerciali e di pendolarismo tra queste città e quando avremo il terzo valico nel 2025 potremo arrivare da Genova a Milano in meno di un’ora - ha aggiunto Bucci - permettendo così alle persone di spostarsi anche quotidianamente da una città all’altra per lavoro, o altre esigenze, senza doversi per forza trasferire. Questa grande macroregione può diventare la guida dell’Europa, così come oggi Milano è la città guida dell’Italia. Un altro aspetto indispensabile per la riuscita di questo progetto è la sostenibilità: le città devono essere sostenibili sia dal punto di vista sociale che ambientale, oltre che economico”.