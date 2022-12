Bufera di neve Usa, a Buffalo le case intrappolate nel ghiaccio - Video

Stati Uniti nel caos dopo la bufera di neve che ha investito gran parte del Nord America. Il gelo polare record ha colpito in particolare Buffalo, nella parte occidentale dello stato di New York dove il blizzard e le importanti nevicate hanno creato in alcune zone stalattiti lunghe anche un metro. Alcuni video sui social mostrano che le case vicino al lago Erie intrappolate in diversi centimetri di ghiaccio.