Calcio, studio Mimesi: "Tutto il mondo con gli occhi su Milan-Inter"

Milan-Inter di Champions, della semifinale di andata si "parla oramai da settimane e non solo a Milano e in Italia ma in tutto il mondo". Secondo uno studio di Mimesi, società che offre un servizio avanzato di media monitoring, che ha sfruttato la propria piattaforma per monitorare le conversazioni online, i risultati "sono sorprendenti. Il team di analisti di Mimesi ha monitorato Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, Youtube e numerosissimi forum da tutto il mondo nell’ultima settimana dal 4 al 10 Maggio e i risultati sono sorprendenti: più di 135.000 contenuti pubblicati da 67.000 autori unici. Nello studio emerge che del derby di Champions League si parla in tutto il mondo: Indonesia, Ghana, Kenya, Stati Uniti, Nigeria tra gli altri. Occhi puntati su Milano, l'Euroderby si annuncia un appuntamento imperdibile quindi, che verrà seguito da tutto il mondo".