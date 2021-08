Caldo record, come proteggere cani e gatti

Come proteggere cani e gatti dal caldo record di questi giorni? "Innanzitutto va evitata la luce solare diretta soprattutto per gli animali a pelo bianco perché - spiega all'Adnkronos Salute il veterinario Alessandro Napoleoni - si possono scottare e possono formarsi degli eritemi cutanei importanti". E poi, sia per i cani sia per i gatti, "evitare l'aria condizionata a temperature molto basse". Sì al ventilatore "ma sempre in modo indiretto".

"Per i cani - raccomanda il veterinario - quando si va a passeggio evitare le ore più calde". Per chi dovesse mettersi in viaggio con il proprio compagno a quattro zampe in questa settimana rovente "il consiglio è ovviamente quello di evitare le ore calde".