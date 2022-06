Caldonazzo (Federacciai): "Tutelare acciaio Ue nella transizione verde"

L'industria siderurgica, base dell'apparato manifatturiero europeo, sposa "in pieno" gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalla Commissione Europea, ma chiede "gradualità" e sostegni per evitare che interi segmenti di produzione migrino in altre parti del mondo meno ambiziose dal punto di vista ambientale. A dirlo, a margine della plenaria a Strasburgo in vista di importanti votazioni sul pacchetto Fit for 55, è Mario Caldonazzo, amministratore delegato del gruppo Arvedi e vicepresidente di Federacciai ed Eurofer.