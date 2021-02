Campania zona arancione, 1.658 casi covid e 14 morti: bollettino

Napoli, 21 feb. (Adnkronos)

Sono 1.658 i nuovi casi di coronavirus in Campania oggi, 21 febbraio. Tra i contagi da covid, 215 casi identificati da test antigenici rapidi e 115 sono risultati sintomatici. Secondo il bollettino, altri 14 morti.

I tamponi del giorno sono 20.254 (di cui 3.415 antigenici). I casi positivi complessivamente registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 253.116 (di cui 4.081 antigenici), i tamponi processati sono 2.794.759 (di cui 81.944 antigenici)​.

Sono 14 i decessi inseriti nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania, di cui 9 avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Le persone morte in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sono 4.120. I guariti del giorno sono 702; il totale dei guariti è 177.702. In Campania sono 120 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.300 i pazienti Covid ricoverati nei posti letto di degenza.