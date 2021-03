Campania zona rossa, spostamenti e scuola: ordinanza e regole

(Adnkronos)

Nella regione Campania zona rossa, stop agli spostamenti verso le seconde case e stop anche alla scuola in presenza fino al 3 aprile per scongiurare il contagio da coronavirus. Lo stabilisce l'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con nuove regole e restrizioni.

Più nel dettaglio, la misura sugli spostamenti ha validità da giovedì 18 marzo a lunedì 5 aprile. L'ordinanza vieta quindi "gli spostamenti dal comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile".

La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole della Campania viene invece prorogata fino al 3 aprile. Con decorrenza dal 16 marzo e fino al 3 aprile, si legge nell'ordinanza, "è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale - si legge ancora - si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità sia indispensabile e in ogni caso nei limiti previsti dall'articolo 25 comma 7 del Dpcm 2 marzo 2021".

L'ordinanza vieta inoltre "lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente".