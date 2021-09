Canarie, nuova eruzione a La Palma: altri evacuati

La lava continua ad avanzare verso il mare e il presidente regionale, Ángel Víctor Torres, ha chiesto alla popolazione di non avvicinarsi

Il centro di coordinamento delle emergenze delle Isole Canarie ha riferito questa sera della comparsa di una nuova bocca eruttiva a La Palma, nelle isole Canarie, dove è in corso una violenta eruzione vulcanica che ha già costretto all'evacuazione 5.500 persone e che ora ha reso necessarie nuove evacuazioni. La lava continua ad avanzare verso il mare e il presidente del Governo delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, ha chiesto alla popolazione di non avvicinarsi a questi punti a causa dei rischi per la salute dei gas.