CAPEX.com annuncia il trading di azioni, CAPEX Invest, promozione speciale per i primi 1000 investitori registrati

NICOSIA, Cipro, 16 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Il broker fintech CAPEX amplia la gamma di prodotti, offrendo più di 5000 azioni dalle principali borse mondiali: l'esclusiva promozione offre ai primi 1000 investitori 0 commissioni per 1 mese.

CAPEX, broker fintech globale multi-licenza gestito in Europa da Key Way Investments LTD, svela la promozione pre-lancio dell'ultimo prodotto: CAPEX Investing, il trading di azioni.

I trader possono andare su CAPEX.com e iscriversi alla campagna di pre-registrazione 0 commissioni.

CAPEX Invest dà accesso a più di 5000 azioni dalle più grandi borse mondiali. CAPEX si sta allineando con la tendenza del settore in crescita verso l'aumento di prodotti disponibili. CAPEX entra nei servizi di investimento convenzionali, aggiungendo una offerta di prodotti mentre la società diventa fintech cross-asset.

Octavian Patrascu, CEO di CAPEX: "CAPEX Invest conferma che ascoltiamo e adattiamo continuamente la nostra offerta alle richieste dei nostri trader. Accettiamo tutti i cambiamenti e ci impegniamo a fornire un prodotto semplice ma competitivo. La nostra missione è organizzare l'accesso ai prodotti finanziari per tutti i clienti. Siamo felici di lanciare il nostro secondo settore verticale, CAPEX Invest, il nostro prodotto per la negoziazione di azioni. Nel prossimo futuro, lanceremo molteplici altri verticali, suddivisi in diversi moduli, ampliando la nostra gamma di prodotti su scala globale. Voglio anche assicurare al nostro pubblico che questo nuovo prodotto sarà presto disponibile in tutte le regioni in cui operiamo; il prossimo lancio è previsto per i nostri investitori mediorientali attraverso la nostra societa di Abu Dhabi regolamentata dall'ADGM."

Gli investitori possono acquistare, vendere e detenere più di 5000 azioni popolari dei principali indici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in altri paesi. Consente agli investitori di tracciare le proprie strategie con grafici integrati avanzati, utilizzando tecnologie all'avanguardia per fornire il massimo controllo sui propri investimenti.

Christina Koullapi, Executive Director at CAPEX, ha commentato: "I primi 1000 trader che creano un conto CAPEX Invest beneficeranno di 0 COMMISSIONI sulle transazioni. Pensiamo che tutti dovrebbero avere la possibilità di diversificare i propri investimenti e sfruttare appieno le opportunità del mercato, senza essere costretti a fare i conti con commissioni o costi di deposito e prelievo."

