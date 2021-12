Capodanno Napoli, De Luca: "Non è previsto evento"

"Ci saranno probabilmente iniziative trasmesse in video, ma non in presenza

Capodanno a Napoli? "Non mi pare che sia previsto un evento in presenza. Ho incontrato ieri il sindaco di Napoli e credo che sia orientato a non avere nessun evento". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che oggi ha firmato un'ordinanza che vieta le feste e gli spettacoli di piazza nel periodo natalizio e a Capodanno. "Ovviamente, essendoci oggi l'ordinanza - ha aggiunto De Luca - diventa vincolante per tutti quanti. Ci saranno probabilmente iniziative trasmesse in video, ma non in presenza".