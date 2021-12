Carburanti, scendo i prezzi praticati alla pompa

Nuovo forte calo per le quotazioni dei prodotti raffinati, scendono i prezzi praticati dei carburanti alla pompa, si fermano i ribassi sui listini dei prezzi consigliati, Brent sopra i 71 dollari.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,7.39 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,744, pompe bianche 1,727), diesel a 1,605 euro/litro (-3, compagnie 1,609, pompe bianche 1,597). Benzina servito a 1,872 euro/litro (-3, compagnie 1,920, pompe bianche 1,782), diesel a 1,745 euro/litro (-3, compagnie 1,794, pompe bianche 1,653). Gpl servito a 0,830 euro/litro (-1, compagnie 0,839, pompe bianche 0,820), metano servito a 1,657 euro/kg (+3, compagnie 1,725, pompe bianche 1,605), Gnl 2,121 euro/kg (-33, compagnie 2,123 euro/kg, pompe bianche 2,120 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,829 euro/litro (servito 2,044), gasolio self service 1,708 euro/litro (servito 1,952), Gpl 0,923 euro/litro, metano 1,948 euro/kg, Gnl 2,339 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 440 euro per mille litri (-9, valori arrotondati), diesel a 457 euro per mille litri (-8, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.168,86 euro per mille litri, diesel a 1.074,22 euro per mille litri.