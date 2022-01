Caro bollette, stangata per luce e gas

Per la famiglia tipo in tutela gli aumenti saranno del 55% per l’elettricità e del 41,8% per il gas per il primo trimestre del 2022

Caro bollette, prezzi della luce e del gas in deciso aumento. Nonostante gli interventi del governo che limitano scenari peggiori l’aumento per la famiglia tipo in tutela sarà, infatti, del 55% per la bolletta dell’elettricità e del 41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022. Lo ha reso noto l'Arera nei giorni scorsi, precisando che i nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell’energia elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) e dei permessi di emissione di CO2, senza interventi, avrebbero portato a un aumento del 65% della bolletta dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas.