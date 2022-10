Caro energia, Meloni a Scholz: "Passi avanti Ue, ora ridurre prezzi"

Il caro energia è stato al centro della telefonata tra tra il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania Olaf Scholz. "Meloni ha ribadito l’importanza dei passi avanti compiuti a livello europeo e ha ribadito l’urgenza di arrivare, quanto prima, a misure concrete per ridurre i prezzi dell’energia" scrive in una nota Palazzo Chigi. Oltre al dossier energetico e alla guerra in Ucraina, sono stati affrontati anche quelli "relativi alla gestione europea dei flussi migratori e al tema della crescita economica".

I due leader hanno posto l’accento sulla forte partnership tra Italia e Germania. Meloni ha ricordato l’impegno dell’Italia nel sostegno a Kiev sul fronte politico, militare, economico e umanitario e consapevole di come la ricostruzione dell'Ucraina rappresenti un aspetto cruciale.